لبنان

إضافة مختبر مستشفى بيروت الحكومي الكرنتينا للمراكز المعتمدة إجراء فحص الكورونا

Lebanon 24
01-03-2021 | 13:37
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أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 660 تاريخ 1 آذار 2021 قضى بموجبها إضافة مختبر جديد  ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه  107  مختبرات.
 والمختبر الجديد الذي أضيف هو: 
1. المختبر الطبّي في مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا. 

وفي هذا الإطار، يؤكّد كركي على جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس  الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيّما بالتعرفة والضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقّة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية، آملاً أن نجتاز، جميعاً، هذا النفق المظلم، لاسيّما بعد المباشرة بحملة التلقيح من قبل وزارة الصحة العامة، عسى أن يكون اللقاح هو فاتحة الخلاص من هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره.  
 
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