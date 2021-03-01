فهمي في اليوم العالمي للدفاع المدني: تضحياتهم حماية للمجتمع

غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في اليوم العالمي للدفاع المدني عبر حسابه على "تويتر": "تحية تقدير لكل فرد منكم وتحية إجلال لشهدائكم.تضحيات عناصر الدفاع المدني لا تحصى حماية للمجتمع".