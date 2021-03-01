لبنان

فهمي في اليوم العالمي للدفاع المدني: تضحياتهم حماية للمجتمع

Lebanon 24
01-03-2021 | 13:41
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غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في اليوم العالمي للدفاع المدني عبر حسابه على "تويتر": "تحية تقدير لكل فرد منكم وتحية إجلال لشهدائكم.تضحيات عناصر الدفاع المدني لا تحصى حماية للمجتمع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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