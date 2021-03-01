تولبرت رئيسا لقلم المحكمة الخاصة بلبنان

صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، البيان الآتي:"عينَّ الأمين العام للأمم المتحدن السيد أنطونيو غوتيريش السيد دايفيد تولبرت في منصب رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان.والسيد تولبرت محام دولي لامع في مجال حقوق الإنسان ومدع عام سابق مختص بجرائم الحرب، وقد تميز بمهاراته في القيادة والابتكار على مستوى الإدارة العليا في عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ومن عام 2010 إلى عام 2018، تولَّى رئاسة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وشغل من عام 2009 إلى عام 2010 منصب رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان.وعمل السيد تولبرت أيضا في العديد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما يشمل تسع سنوات في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.وشغل السيد تولبرت منصب رئيس القلم بالنيابة منذ تموز/يوليو 2020 في غياب رئيس القلم السابق، السيد داريل مونديس، الذي كان في إجازة مرضية.ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، يتولى قلم المحكمة، بتوجيه من رئيس القلم، مسؤولية تأمين المتطلبات التشغيلية والإدارية للمحكمة. ويوفِّر قلم المحكمة الدعم للأجهزة الأخرى من أجل تيسير عملها وضمان توافر ما تستلزمه المحكمة للاضطلاع بولايتها.وتشمل مسؤوليات رئيس القلم تقديم الدعم القضائي، مثل خدمات إدارة المحكمة والخدمات اللغوية والدعم المخصص للمتضررين والشهود، وغير ذلك من المسائل الإدارية. والسيد تولبرت مسؤول أيضا عن ميزانية المحكمة، وسياسات جمع الأموال وأنشطة التواصل الخارجي والإعلام في المحكمة".