لبنان

قوى الامن تتابع حالات كورونا في السجون.. وهذا عدد الاصابات فيها

Lebanon 24
01-03-2021 | 13:58
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي: 

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

1-  وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /807/ حالات من أصل العَدَد الإجمالي /926/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3432/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، و/3/ حالات أدخلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.

2-  /37/ حالة إيجابيّة في فصيلة سجون طرابلس، فيما تماثلت /83/ حالة للشفاء.

3-  /60/ حالة إيجابيّة في سجن جزين.

4-  /23/ حالة إيجابيّة في سجن اميون.

5-  /3/ حالات ايجابية في نظارة مخفر صيدا القديمة.

6-   حالتان إيجابيّتان في نظارة فصيلة المنية.

7-  في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /6/ حالات إيجابيّة.

8-  أمّا بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /19/ حالة إيجابيّة في سجن النساء المركزي، وقد تماثلت /6/ حالات للشفاء.

 
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