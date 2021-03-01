فادي سعد لعناصر الدفاع المدني: لا تتأخرون عن تلبية النداء ولو تحت الخطر

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عبر حسابه على "تويتر":"كل الاحترام لعناصر ومتطوعي الدفاع المدني في عيدهم اليوم، وكل التقدير لاندفاعهم وعطائهم المتواصل. انتم رمز التضحية خصوصا في المهمات الصعبة التي لا تتأخرون عن تلبية نداءاتها ولو تحت الخطر وفي قلب النار".كل عيد وأنتم بخير #يوم_الدفاع_المدني".