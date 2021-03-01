لبنان

فادي سعد لعناصر الدفاع المدني: لا تتأخرون عن تلبية النداء ولو تحت الخطر

Lebanon 24
01-03-2021 | 13:50
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 غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عبر حسابه على "تويتر":
"كل الاحترام لعناصر ومتطوعي الدفاع المدني في عيدهم اليوم، وكل التقدير لاندفاعهم وعطائهم المتواصل. انتم رمز التضحية خصوصا في المهمات الصعبة التي لا تتأخرون عن تلبية نداءاتها ولو تحت الخطر وفي قلب النار".
كل عيد وأنتم بخير #يوم_الدفاع_المدني".
المصدر: الوكالة الوطنية
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