لبنان

نقابة الصحافة تلقت بيانا حول البحث عن الصحافي زياد الورفلي المختفي منذ 25 شباط الحالي

Lebanon 24
01-03-2021 | 14:07
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 تلقت نقابة الصحافة اللبنانية، بيانا من الاتحاد العام للصحافيين العرب يطالب في "السلطات الليبية المختصة بالبحث عن الصحافي الليبي زياد الورفلي، الذي اختفي عقب مشاركته في مؤتمر الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الخميس الموافق 25/2/2021".

أضاف البيان:"ان الاتحاد العام للصحافيين العرب يحمل السلطات الليبية مسؤولية الحفاظ على سلامة الصحفاي زياد الورفلي الذي كان مكلفا من قناة الغد بتغطية هذا المؤتمر الهام حيث كان يقوم بواجبه الصحافي المقدس .

ويطالب الاتحاد العام للصحافيين العرب، السلطات الليبية والمنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الانسان كافة، بإدانة هذا العمل الشائن وغير المقبول في التعامل مع الصحافيين الذين لا يدخرون أي جهد في سبيل خدمة القضايا الوطنية والعربية".
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