تمديد مهل تسجيل وقبول اللوائح الإسمية لطلاب المهني

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف، هنادي برّي، تعميماً مدّدت بموجبه مهل تسجيل الطلاب في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة لغاية 15 آذار الحالي ضمناً.

كما يستمرّ قبول اللوائح الإسمية للطلاب الجدد حصراً لغاية 19 آذار الحالي ضمناً.