زحمة سير في طرابلس تزامناً مع تخفيف إجراءات الإغلاق

تشهد مدينة طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى زحمة سير خانقة على الطرقات الرئيسية والفرعية خصوصاً أمام فروع المصارف، ولاسيما أنّ المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات الإغلاق العام صودفت في بداية الشهر تزامناً مع تهافت المواطنين إلى المصارف لقبض رواتبهم.