تخلية سبيل 3 موقوفين بأحداث طرابلس

صادقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، على قرار قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بتخلية سبيل موقوفين إثنين في أحداث طرابلس الأخيرة هما عمر البقاعي ووائل حمزة، وذلك بعد أن إستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي قرار باسيل وطلب إبقاءهما موقوفين، كما سبق وأطلق سراح الموقوف محمد عبيد قبل يومين إنفاذا لقرار قاضي التحقيق.