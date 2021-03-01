لبنان

بري استقبل رئيس واعضاء ايدال وبحث في اوضاع الجاليات اللبنانية

Lebanon 24
01-03-2021 | 14:46
A-
A+
Doc-P-798526-637502072001611985.jpg
Doc-P-798526-637502072001611985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس ادارةالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - ايدال مازن سويد ونائبي الرئيس علاء حمية وسيمون سعيد، والاعضاء رنا دبليز، وليم شرو وحمدالمهتار، حيث جرى عرض لعمل المؤسسة وشؤون تشريعية متصلة بالقوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمارات في لبنان .

كما بحث رئيس المجلس اوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج، خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز واعضاء الهيئة الادارية في الجامعة.
وبعد اللقاء قال فواز: "قمنا بزيارة دولة الرئيس واطلعناه على نشاطات الجامعة في الخارج والخطوات التي انجزناها لتوحيد الجامعة ونشاطات الفروع والمجالس القارية في القارات الست ، كما وضعنا دولة الرئيس في أجواء المشاريع المستقبلية لاسيما انشاء المنصة الإلكترونية التي تعنى بتسجيل المغتربين اللبنانيين كما ونوعا ومؤسساتهم في الخارج ".


وأضاف: "نقلنا لدولة الرئيس تمنيات المغتربين بأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة ، باعتبار أن لا قيامة للدولة إلا بالمحافظة على مؤسساتها وصونها، وبقاؤها لا يكون الا بجهد جميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين، بدوره،وضعنا دولة الرئيس بأجواء الجهد الذي يبذل من أجل المحافظة على أموال المودعين اللبنانيين المقيمين والمغتربين منهم وسبل تفعيل دور الاغتراب في المساهمة بإعادة النهوض بالوضع الاقتصادي".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2021-03-01
16:42 | 2021-03-01
16:39 | 2021-03-01
16:31 | 2021-03-01
16:27 | 2021-03-01
16:20 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website