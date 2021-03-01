هل من أزمة محروقات في البقاع؟

امتنعت شركات المشتقات النفطية عن تسليم المحروقات منذ الاربعاء الماضي لمحطات البقاع الاوسط من دون سبب، وان القليل من المحطات تقوم بتزويد المواطنين بالمحروقات، فيما امتنع البعض وعمل على رفع الخراطيم.