لبنان

هل من أزمة محروقات في البقاع؟

Lebanon 24
01-03-2021 | 14:59
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امتنعت شركات المشتقات النفطية عن تسليم المحروقات منذ الاربعاء الماضي لمحطات البقاع الاوسط من دون سبب، وان القليل من المحطات تقوم بتزويد المواطنين بالمحروقات، فيما امتنع البعض وعمل على رفع الخراطيم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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البقاع

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