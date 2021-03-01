تعميم جديد لوزارة الشباب والرياضة... ماذا جاء فيه؟

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه اوهانيان التعميم رقم 1/1/2021 إلى الاتحادات والجمعيات الرياضية، وجاء فيه:"إلحاقا للبيانات التنفيذية لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م ص تاريخ 6/2/202 المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.واستنادا إلى البيان الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تاريخ 28/2/2021 المتضمن ضرورة طلب الاستحصال على أذونات خاصة لمختلف القطاعات والأنشطة التي تشملها إعادة الفتح والعودة للعمل.وحيث أن البيان أبقى على قرار منع التجمعات على الشواطئ والأرصفة (باستثناء الرياضة الفردية)، مع استثناء تدريبات أندية الفرق الرياضية التي تستوجب من إدارة الاتحادات التي تنتمي إليها الاستحصال على إذن من وزارة الشباب والرياضة ضمن ساعات عمل محددة، وأيضا مع استثناء مراكز التزلج التي يستوجب على المواطنين الاستحصال على إذن من المنصة للذهاب إليها.بناء على ما تقدم،يطلب من الجمعيات الرياضية التي لديها تدريبات ملحة لاستحقاقات محلية أو خارجية بالتقدم من الاتحاد الرياضي الذي تنتمي إليه بطلب الحصول على إذن من وزارة الشباب والرياضة لإقامة تلك التدريبات، على أن يتضمن الطلب المستند الذي يثبت إقامة الاستحقاق، ولائحة بأسماء الجهازين الفني والإداري للفريق.. وصفتهم، وموعد وساعات التدريب على أن تكون ما بين الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة السابعة مساء، والمكان المنوي إقامة التدريبات فيه، بالإضافة إلى مستند تعهد من إدارة النادي بوجوب الامتثال لجميع التدابير الإلزامية الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا المدرجة على الرابط التالي https://bit.ly/3dUFQ8f وهي نتائج فحوصات الـ PCR وعدم اكتظاظ الأمكنة المخصصة للتمارين والسيارات المخصصة للتنقل.كما يجب على الاتحاد وضع معايير اضافية خاصة لكل لعبة رياضية حسب طبيعتها لالتزامها وتزويد الوزارة بنسخة عنها، وبناء عليه، يقوم الاتحاد الرياضي بالتقدم من الوزارة بطلب الجمعية المعنية، ويترتب عليه مسؤولية الإشراف والتحقق من تنفيذ الجمعية للتدابير الوقائية والتقيد بالشروط المطلوبة".