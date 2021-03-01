لبنان

دوائر الكتّاب العدل الى العمل ابتداء من الغد

Lebanon 24
01-03-2021 | 15:23
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اصدرت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل حمل الرقم 71 والمتعلق بإستئناف العمل في دوائر الكتّاب العدل، وجاء فيه:
في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب إنتشار فيروس كورونا، وتعزيزاً لسبل الحماية والوقاية للكتّاب العدل والموظفين العاملين في دوائرهم، وحرصاً على مصلحة المواطنين وسعيهم لإجراء معاملاتهم، تفتح دوائر الكتّاب العدل كافة في جميع المناطق اللبنانية إعتباراً من يوم الثلاثاء في 2/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر مع التقيد التام بإجراءات الوقاية المحددة سابقاً ومع الإلتزام بعدم الإكتظاظ وبتحديد المواعيد لكل معاملة من خلال الإتصال الهاتفي بالكاتب العدل.
 
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