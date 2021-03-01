هل يتم رفع تعرفة المولادات الكهربائية؟

أشارت معلومات الى انه بناء على اجتماع بين مستشار وزير الطاقة واصحاب المولدات، تقرر اصدار قرار بزيادة تعرفة المولدات الى حدود 730 ليرة لبنانية لكل كيلواط، ما يعني زيادة 60 ٪؜ من فاتورة المولدات الشهرية في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي، علما ان التسعيرة ارتفعت بحدود 144 ٪ منذ العام 2019.وفي وقت لاحق نفت اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الخبر، مؤكدة ان "أي إجتماع من هذا النوع لم يحصل أبداً"، واضافت أن "أي قرار جديد بهذا الخصوص يتم اعلانه مباشرة من خلال اللجنة".