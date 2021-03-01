لبنان

ضبط كمية من الزيت المدعوم في أحد مستودعات الجنوب

Lebanon 24
01-03-2021 | 15:55
A-
A+
Doc-P-798538-637502111472326542.jpg
Doc-P-798538-637502111472326542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال مندوبون من مصلحة الاقتصاد جنوبا على عدد من مخازن ومحال بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت في منطقة صيدا، وبمؤازرة من عناصر مديرية امن الدولة، بهدف مراقبة الاسعار، ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية المدعومة، حيث تم ضبط في احد مستودعات المخازن التموينية الكبرى، كميات من علب الزيت النباتي المدعوم، وعدم عرضها للبيع. وعلى الفور تم حجزها تمهيدا لاجراء المقتضى بحق المخال
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2021-03-01
19:56 | 2021-03-01
19:35 | 2021-03-01
19:21 | 2021-03-01
19:18 | 2021-03-01
19:17 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website