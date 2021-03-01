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لبنان
ضبط كمية من الزيت المدعوم في أحد مستودعات الجنوب
Lebanon 24
01-03-2021
|
15:55
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جال مندوبون من مصلحة الاقتصاد جنوبا على عدد من مخازن ومحال بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت في منطقة صيدا، وبمؤازرة من عناصر مديرية امن الدولة، بهدف مراقبة الاسعار، ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية المدعومة، حيث تم ضبط في احد مستودعات المخازن التموينية الكبرى، كميات من علب الزيت النباتي المدعوم، وعدم عرضها للبيع. وعلى الفور تم حجزها تمهيدا لاجراء المقتضى بحق المخال
المصدر:
الوكالة الوطنية
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