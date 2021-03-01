باسيل في اليوم العالمي للدفاع المدني: "وعد بالدفاع عن حقوقكن"

"نحنا لو مجهّزين ومثبّتين كنّا منمنع الخطر بنسبة 70% ". هيدي صرخة حق لأبطال دفعوا تمن كبير بانفجار ٤ آب ...باليوم العالمي للدفاع المدني تحية الكن انتو الجنود المجهولين ووعد بالدفاع عن حقوقكن تا تضلوا متل ما انتو تدافعوا عن حقوق الناس بالإنقاذ.GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 1, 2021
"نحنا لو مجهّزين ومثبّتين كنّا منمنع الخطر بنسبة 70% ". هيدي صرخة حق لأبطال دفعوا تمن كبير بانفجار ٤ آب ...باليوم العالمي للدفاع المدني تحية الكن انتو الجنود المجهولين ووعد بالدفاع عن حقوقكن تا تضلوا متل ما انتو تدافعوا عن حقوق الناس بالإنقاذ.GB