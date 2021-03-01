باسيل في اليوم العالمي للدفاع المدني: "وعد بالدفاع عن حقوقكن"

غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر قائلاً: "نحنا لو مجهّزين ومثبّتين كنّا منمنع الخطر بنسبة 70% ". هيدي صرخة حق لأبطال دفعوا تمن كبير بانفجار 4 آب... باليوم العالمي للدفاع المدني تحية الكن انتو الجنود المجهولين ووعد بالدفاع عن حقوقكن تا تضلوا متل ما انتو تدافعوا عن حقوق الناس بالإنقاذ".

"نحنا لو مجهّزين ومثبّتين كنّا منمنع الخطر بنسبة 70% ". هيدي صرخة حق لأبطال دفعوا تمن كبير بانفجار ٤ آب ...باليوم العالمي للدفاع المدني تحية الكن انتو الجنود المجهولين ووعد بالدفاع عن حقوقكن تا تضلوا متل ما انتو تدافعوا عن حقوق الناس بالإنقاذ.GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 1, 2021