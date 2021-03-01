لبنان

قنبلة قديمة تنفجر في طرابلس

Lebanon 24
01-03-2021 | 16:31
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انفجرت قنبلة قديمة العهد داخل أرض في منطقة زينون - أبي سمراء، مما ادى الى اصابة المواطن "ع.ح.س"، الذي كان يقوم بتنظيف واحراق الاعشاب داخل الارض. ونقل الى مستشفى "الشفاء"، بواسطة الجمعية الطبية للعلاج.
المصدر: الوكالة الوطنية
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