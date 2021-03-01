عودة بث إذاعة القرآن الكريمِ عبر محطّة عاصون 24 ساعة بلا انقطاع

أعلنت "دار الفتوى -اذاعة القران الكريم من لبنان" في بيان التالي:

"بفضلِ اللهِ تعالى ومَنِّهِ وكرمِه، سيعودُ بثُّ إذاعةِ القرآنِ الكريمِ عبرَ محطَّةِ عاصون أربعًا وعشرين ساعةً بلا انقطاع، بعدَ أنْ هيَّأَ اللهُ تعالى لها أهلَ الخير، الذين أمدُّوها بكلفةِ وَقودِ ساعات التَّوقُّفِ الخمس.نسألُ اللهَ تعالى أنْ يَجزيَهم عنَّا وعنِ المسلمين الجزاءَ الأوفى، ويبارِكَ لهم في ما أعطاهُم، ويُخلِفَ عليهم آمين".