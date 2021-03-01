جريح بانقلاب سيارة على طريق سفينة القيطع عكار

انحرفت سيارة "رابيد" على الطريق المؤدي من بلدة سفينة القيطع - عكار الى منطقة عيون السمك قرب سد شركة كهرباء البارد، مما ادى الى انقلابها الى جانب الطريق واصابة سائقها بجروح طفيفة فنقل الى أحد المستشفيات.