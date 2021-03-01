النائب نصرالله: تعب اللبنانيون من المطالبة بتشكيل حكومة

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصر الله الى أن "اللبنانيين تعبوا من المطالبة والمناشدة بإطلاق سراح الحكومة العتيدة من معتقل الانانيات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة".وقال خلال استقباله وفودا وزوارا ومزارعين من بلدات لبايا، يحمر وسحمر في البقاع الغربي في مكتبه في سحمر: "إن التشكيل مرتبط باستحقاقات آتية بعيدة كانت او قريبة، في الوقت الذي تخبرنا مراكز الدراسات الدولية المهتمة بالشأن اللبناني بأن لبنان مقبل على ما لا تحمد عقباه من واقع مأساوي اذا ما استمر التعنت".اتصالاتوأجرى نصر الله اتصالات مع عدد من رؤساء البلديات، لمتابعة الاوضاع في ظل جائحة كورونا، لا سيما في بلدة لبايا التي اتخذت بلديتها قرارا بإقفالها، وناشد أهالي البلدة "التعاون مع المجلس البلدي والالتزام بتنفيذ دقيق لتوجيهاته وارشاداته". كما ناشد "أهالي البقاع الغربي وراشيا واللبنانيين جميعا عدم الاستهتار بالاجراءات المعتمدة في مواجهة الجائحة والتي أثبتت فعاليتها".خسائر الزيتونمن جهة ثانية، تفقد نصر الله الخسائر التي لحقت بالاشجار لا سيما الزيتون في بلدتي لبايا ويحمر وسائر قرى المنطقة، وأعلن أنه سبق واتصل بوزير الزراعة ورئيس الهيئة العليا للاغاثة وأطلعهما على الواقع، فوعدا بالسعي الى معالجة الموضوع.مستشفى مشغرةكما زار مستشفى مشغرة الحكومي، واطلع من رئيس مجلس إدارته على بعض النواقص التي يحتاجها المستشفى، فاتصل بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن وشكره على "كل الدعم الذي سبق وقدمه للمستشفى"، متمنيا عليه "تقديم المزيد لا سيما طلب اعتماد المستشفى موقعا للتلقيح ضد كورونا"، فوعد بتحقيق ذلك بأقرب فرصة.