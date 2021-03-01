لبنان

الدولية للمعلومات تكشف عن تراجع حاد في العمالة العربية والأجنبية في لبنان.. اليكم الارقام

Lebanon 24
01-03-2021 | 17:05
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 صدر عن المؤسسة الدولية للمعلومات تقرير عن "تراجع سمات العمالة العربية والأجنبية في لبنان بنسبة 83%"، حيث أشار التقرير الى أنّ انتشار فيروس كورونا والأزمة المعيشية والاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الاجنبية الأخرى، أدى إلى تراجع أعداد العمال العرب والأجانب الذين كانوا يأتون للعمل في لبنان، واستناداً إلى عدد سمات العمل التي منحها الأمن العام لهؤلاء العمال في العام 2020 فهي بلغت 9780 سمة عمل مقابل 57,957 سمة عمل في العام 2019 أي بتراجع مقداره 48,177 سمة عمل ونسبتها 83%.

وتبعاً للجنسية فقد تراجعت بشكل كبير اليد العاملة الغانية بنسبة 93.9%، ثم الفليبينية بنسبة 86.3%، ثم البنغلاديشية بنسبة 85.3%.
 
 
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