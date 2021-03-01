الجيش شارك في احتفال سفارة الباراغواي بمناسبة اليوم الوطني لأبطالها

شاركت فصيلة تشريفات ومفرزة من موسيقى الجيش اللبناني في الاحتفال الذي أقامته سفارة الباراغواي في مقرها في الحازمية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لأبطال الباراغواي، تخلله وضع إكليل من الزهر بإسم العماد قائد الجيش على النصب التذكاري للمارشال فرانسيسكو سولانو لوبيز.

فصيلة تشريفات ومفرزة من موسيقى #الجيش_اللبناني في الاحتفال الذي أقامته سفارة الباراغواي في مقرها في الحازمية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لأبطال الباراغواي، تخلله وضع إكليل من الزهر بإسم العماد قائد الجيش على النصب التذكاري للمارشال فرانسيسكو سولانو لوبيز.#LebaneseArmy pic.twitter.com/p2jv4e5z9o — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 1, 2021