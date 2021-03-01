الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في محلة صبرا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش في محلة صبرا منزل المدعو (ع.ع) وأوقفته مع كل من (ع.م) والسوري (م.ح)، لوجود مذكرات توقيف بحقهم بجرائم: ترويج المخدرات وتعاطيها وإطلاق نار وإصابة أشخاص ورمي رمانات بتواريخ مختلفة واعتراض دورية عسكرية. وضُبطت داخل المنزل كمية من المخدرات وأسلحة وذخائر حربية، ورمانات يدوية ومبلغ من المال.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".