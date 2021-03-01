وفاة سيدة وجرح زوجها وفقدان طفلهما في حادث.. البحث جارٍ عنه في النهر

أدى حادث سير بين سيارة ودراجة نارية، على المسلك الغربي للطريق الدولية العبدة - المنية، عند جسر نهر البارد في خراج بلدة المحمرة، الى مقتل سيدة سورية واصابة زوجها الفلسطيني ع.ق. وفقدان طفلهما الذي قذفته قوة الاصطدام الى مجرى نهر البارد، وجميعهم كانوا على متن الدراجة النارية.وتم نقل جثة القتيلة وزوجها المصاب الى مستشفى الخير في المنية، في وقت يتواصل البحث عن الطفل المفقود في مجرى النهر.