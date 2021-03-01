لبنان

وفاة سيدة وجرح زوجها وفقدان طفلهما في حادث.. البحث جارٍ عنه في النهر

Lebanon 24
01-03-2021 | 18:20
A-
A+
Doc-P-798561-637502196195971932.jpg
Doc-P-798561-637502196195971932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى حادث سير بين سيارة ودراجة نارية، على المسلك الغربي للطريق الدولية العبدة - المنية، عند جسر نهر البارد في خراج بلدة المحمرة، الى مقتل سيدة سورية واصابة زوجها الفلسطيني ع.ق. وفقدان طفلهما الذي قذفته قوة الاصطدام الى مجرى نهر البارد، وجميعهم كانوا على متن الدراجة النارية.

وتم نقل جثة القتيلة وزوجها المصاب الى مستشفى الخير في المنية، في وقت يتواصل البحث عن الطفل المفقود في مجرى النهر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2021-03-01
19:56 | 2021-03-01
19:35 | 2021-03-01
19:21 | 2021-03-01
19:18 | 2021-03-01
19:17 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website