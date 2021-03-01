لبنان

وزارة الصحة تمنح اللقاح الصيني SINOPHARM إذن الإستخدام الطارئ

Lebanon 24
01-03-2021 | 19:13
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وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن استخدام طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح الصيني SINOPHARM.

وجاء ذلك في خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حسن بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة وحضره أعضاء اللجنة الأطباء عبد الرحمن البزري، مارون زغبي، روني الزعني، ثريا دمياطي وممثل الجامعة اللبنانية الدكتور نزيه ابو شاهين ورئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي.

وبموجب منح SINOPHARM إذن الإستخدام الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.

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