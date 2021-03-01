لبنان

كيف علق أبيض على قرار الصين منح لبنان 50 الف جرعة من لقاح “سينوفارم”؟

Lebanon 24
01-03-2021 | 19:17
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علق مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، على قرار الحكومة الصينية منح لبنان 50 الف جرعة من لقاح "سينوفارم"، في تغريدة على حسابه عبر تويتر بالقول: "‏حاليا، ايصال اللقاح الى اكبر عدد من الاشخاص الاكثر عرضة للخطر هو اقصر سبيل للخروج من ازمة الكورونا، ونحن بحاجة لكل مساعدة في هذا الامر".
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