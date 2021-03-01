كيف علق أبيض على قرار الصين منح لبنان 50 الف جرعة من لقاح “سينوفارم”؟

علق مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، على قرار الحكومة الصينية منح لبنان 50 الف جرعة من لقاح "سينوفارم"، في تغريدة على حسابه عبر تويتر بالقول: "‏حاليا، ايصال اللقاح الى اكبر عدد من الاشخاص الاكثر عرضة للخطر هو اقصر سبيل للخروج من ازمة الكورونا، ونحن بحاجة لكل مساعدة في هذا الامر".