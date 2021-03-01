لبنان

بعد اشتباكات عائلية بين آل مظلوم في بريتال...هذا ما قام به الجيش

Lebanon 24
01-03-2021 | 19:21
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داهمت قوة من الجيش معززة بعناصر من مخابرات البقاع حي الشميس في بلدة بريتال على خلفية خلافات عائلية أسفرت عن اشتباكات عائلية بين آل مظلوم.
كما عملت على ملاحقة مطلقي النار وتفتيش منازلهم بحثا عن أسلحة استخدمت في الاشتباكات.
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بريتال

اشتباكات

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