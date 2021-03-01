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لبنان
إصابات "كورونا" تتراجع من جديد في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
Lebanon 24
01-03-2021
|
19:30
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 376921 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 1876 ضمن المقيمين و 12 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 294170، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 4743، إذ تمّ تسجيل 51 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
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