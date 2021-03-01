لبنان

تغريدة لافتة من عبد الصمد عن إعادة فتح البلد.. هذا ما قالته

Lebanon 24
01-03-2021 | 19:56
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غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر" قائلاً: "البلد يفتح أبوابه تدريجا لدواعٍ اقتصادية، ولكن خطر كورونا لا يزال كبيرا ومسؤوليتنا أصبحت أكبر. لا تزال الحالات الايجابية اليومية بالآلاف (اكثر من 13% من إجمالي الفحوصات) والوفيات بالعشرات والفئة الشابة هي الأكثر عرضة.الحرص واجب على كل مواطن أكثر من أي وقت مضى".


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