تغريدة لافتة من عبد الصمد عن إعادة فتح البلد.. هذا ما قالته

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر" قائلاً: "البلد يفتح أبوابه تدريجا لدواعٍ اقتصادية، ولكن خطر كورونا لا يزال كبيرا ومسؤوليتنا أصبحت أكبر. لا تزال الحالات الايجابية اليومية بالآلاف (اكثر من 13% من إجمالي الفحوصات) والوفيات بالعشرات والفئة الشابة هي الأكثر عرضة.الحرص واجب على كل مواطن أكثر من أي وقت مضى".





