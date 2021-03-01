وزير الصحة تسلم هبة إسبانية لدعم جهود الوزارة في مكافحة الفيروس

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، السفير الإسباني في لبنان خوسيه - ماريا فيري الذي أعلن عن تسليم وزارة الصحة العامة هبة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، بقيمة تسعين ألف يورو وهي عبارة عن خمسين جهازا لتوليد الأكسيجين - إستعمال منزلي، وأربعة أجهزة تنفسية (Nasal Cannula Optiflow) مزودة بالمعدات اللازمة للتشغيل، وذلك بهدف دعم جهود الوزارة في مواجهة وباء كورونا.





كما بحث الوزير حسن مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، في "اقتراح المجلس البلدي شراء لقاحات بهدف توزيعها مجانا على سكان مدينة بيروت، ما يساعد الوزارة على تلقيح أكبر عدد ممكن من السكان في أقرب فرصة ممكنة". وتم الإتفاق على اعتماد الآلية المتبعة مع المبادرات المجتمعية في استقدام اللقاحات برعاية وزارة الصحة العامة.





وأوضح عيتاني أنه "أطلع الوزير حسن على قرار البلدية توزيع أجهزة أكسيجين على المواطنين المصابين بكورونا والذين يتابعون العلاج في منازلهم، بهدف تخفيف العبء على المستشفيات، إضافة إلى توزيع أدوية تساعد على مكافحة الوباء بشرط تقديم وصفة طبية تضمن عدم هدر الدواء".





وأشار الى أنه "أثار إمكان إعطاء الأولوية لفوج الإطفاء وفوج الحرس في البلدية في حملة التلقيح، كون عملهم يعرضهم للاختلاط، إلا أن الوزير حسن أكد الإلتزام بمعايير خطة التلقيح الموضوعة التي تربط الأولوية بالعمر والوضع الصحي، وذلك إلى حين إتمام مبادرة البلدية التي ستفتح مجالا للمزيد من الفئات للحصول على اللقاح".





والتقى الوزير حسن النائب بلال عبد الله الذي أوضح أن "النقاش تمحور حول حملة التلقيح التي بدأت بنجاح في مستشفى سبلين الحكومي، وأهمية استكمال وزارة الصحة دعم تجهيز بعض المستشفيات في الجبل بالمزيد من أقسام كورونا".