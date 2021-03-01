عراجي يتحدث عن تكاليف علاج كورونا!

سأل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "هل يعرف اهل الحل والربط تكاليف علاج كورونا بين فحص تشخيصي وسكانر وفحص دم وثمن دواء واوكسجين بدون الدخول الى المستشفى يوازي ثلاثة ملايين ليرة، أما اذا احتاج المريض دخول المستشفى يرتفع هذا الرقم إلى عشرات الملايين؟".وأضاف: "هذا ما يجعل المريض يتردد عن الدخول الى المستشفى مما يؤدي الى ارتفاع الوفيات".