لبنان

أميركا تسلم لليابان رجلين متهمين بهروب كارلوس غصن

Lebanon 24
01-03-2021 | 21:39
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن رجلاً أميركيًّا وابنه متهمين بمساعدة كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" السابق على الهروب من اليابان، تم تسليمهما إلى السلطات اليابانية.

ومهدت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي الطريق أمام تسليم مايكل تيلور، المحارب القديم في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر تايلور، المتهمين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم مالية.

وفي شهر شباط، رفض قاضي المحكمة العليا ستيفن براير طلبا قدمه محامو مايكل تيلور وهو من قدامي المحاربين في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر تيلور لتعليق أمر أصدرته محكمة أدنى يمهد الطريق لتسليمهما.

وكرر محامو تيلور في ساعة متأخرة من مساء الخميس حججهم بأنه لا يمكن مقاضاة موكليهما في اليابان لمساعدتهما شخصا ما على "عدم العودة للمحاكمة بعد الإفراج عنه بكفالة" وأنهما سيواجهان في حالة تسليمهما احتمال استجوابهما بشكل متواصل وتعذيبهما.

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