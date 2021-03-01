لبنان

ضاهر: حرروا قطاع انتاج الكهرباء

Lebanon 24
01-03-2021 | 22:15
A-
A+
Doc-P-798626-637502338696631652.jpg
Doc-P-798626-637502338696631652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه "تويتر" قائلاً: "‏حرروا قطاع إنتاج الكهرباء عبر الترخيص لكل قضاء بإنشاء شركة مساهمة للعموم لإقامة محطات توليد تعمل على الغاز أو الفيول والطاقة الشمسية، فتزول الخسائر التي تتكبدها الدولة، والتي كانت سبب الانهيار المالي وينعم المواطن بكهرباء 24/24 فشلتم في إدارة هذا القطاع فاتركوه للقطاع الخاص".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:20 | 2021-03-02
01:14 | 2021-03-02
01:01 | 2021-03-02
00:42 | 2021-03-02
00:29 | 2021-03-02
00:22 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website