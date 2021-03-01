ضاهر: حرروا قطاع انتاج الكهرباء

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه "تويتر" قائلاً: "‏حرروا قطاع إنتاج الكهرباء عبر الترخيص لكل قضاء بإنشاء شركة مساهمة للعموم لإقامة محطات توليد تعمل على الغاز أو الفيول والطاقة الشمسية، فتزول الخسائر التي تتكبدها الدولة، والتي كانت سبب الانهيار المالي وينعم المواطن بكهرباء 24/24 فشلتم في إدارة هذا القطاع فاتركوه للقطاع الخاص".

