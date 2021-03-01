لبنان

في عكار...اعتدوا عليه ورموه على مفرق المحمّرة

Lebanon 24
01-03-2021 | 22:13
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وجد أحد الأشخاص مرميًّا على مفرق المحمرة عكار.
 
وأفادت المعلومات الأولية أن الشخص كان داخل فان لنقل الركاب، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ورميه في المحلة.
 
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المحمرة

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