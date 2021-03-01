في عكار...اعتدوا عليه ورموه على مفرق المحمّرة

وجد أحد الأشخاص مرميًّا على مفرق المحمرة عكار.

وأفادت المعلومات الأولية أن الشخص كان داخل فان لنقل الركاب، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ورميه في المحلة.