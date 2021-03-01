بوصعب: لتعديل آلية ومنصة اللقاحات

غرد النائب الياس بوصعب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مش ماشي الحال" بالآلية المتبعة للتطعيم، هناك نحو 17% من المسجلين على المنصة من منطقة المتن الشمالي مثلا، فيما المركز الوحيد الموجود بالمتن لم يتخط تطعيم ألف شخص (أي 2% فقط) بينما تجاوز العدد 55 ألف طعم بلبنان.المطلوب تعديل الآلية والمنصة واعتماد مراكز تطعيم إضافية في كل لبنان".