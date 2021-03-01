لبنان

في بعلبك...مسلحون مجهولون يسلبون مواطنين 8 ملايين ليرة

Lebanon 24
01-03-2021 | 22:55
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قام مسلحون مجهولون يستقلون سيارة "بيك اب" بسلب كل من "ك. ز." و "ر. م." حوالي 8 ملايين ليرة، في محلة طليا على طريق رياق - بعلبك الدولية، وفروا إلى جهة مجهولة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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سرقة

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