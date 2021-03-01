في بعلبك...مسلحون مجهولون يسلبون مواطنين 8 ملايين ليرة

قام مسلحون مجهولون يستقلون سيارة "بيك اب" بسلب كل من "ك. ز." و "ر. م." حوالي 8 ملايين ليرة، في محلة طليا على طريق رياق - بعلبك الدولية، وفروا إلى جهة مجهولة.