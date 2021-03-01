ناشطون رفعوا صوراً لصدام حسين على تقاطع تعلبايا

تجمع عدد من الناشطين على تقاطع بلدة تعلبايا، على الطريق الدولية تحت اسم "صداميون البقاع"، ورفعوا صور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وسط حضور أمني لافت للجيش اللبناني الذي عمل على تسهيل حركة المرور.