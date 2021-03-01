لبنان

ناشطون رفعوا صوراً لصدام حسين على تقاطع تعلبايا

Lebanon 24
01-03-2021 | 23:01
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 تجمع عدد من الناشطين على تقاطع بلدة تعلبايا، على الطريق الدولية تحت اسم "صداميون البقاع"، ورفعوا صور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وسط حضور أمني لافت للجيش اللبناني الذي عمل على تسهيل حركة المرور.
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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تعلبايا

صدام حسين

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