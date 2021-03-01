جرحى في حادث سير على أوتوستراد انفه شكا

سقط عدد من الجرحى في حادث سير بين حافلة لنقل الركاب وسيارة على اوتستراد انفه - شكا.



وعمل عناصر "الصليب الاحمر اللبناني" على معالجة البعض ميدانيًّا في حين نُقل آخرون الى المستشفيات للمعالجة.