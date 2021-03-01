لبنان

جرحى في حادث سير على أوتوستراد انفه شكا

Lebanon 24
01-03-2021 | 23:37
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سقط عدد من الجرحى في حادث سير بين حافلة لنقل الركاب وسيارة على اوتستراد انفه - شكا.

وعمل عناصر "الصليب الاحمر اللبناني" على معالجة البعض ميدانيًّا في حين نُقل آخرون الى المستشفيات للمعالجة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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حادث سير

شكا

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