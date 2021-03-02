لبنان

دعم مرجعية روحية

Lebanon 24
02-03-2021 | 00:01
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تدعم عاصمة كبرى دوراً بدأ لمرجعية روحية، من ضمن الضغط، لإعادة تنشيط المبادرة الخاصة بها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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