لبنان

الإقفال العام مُستَبعَد

Lebanon 24
02-03-2021 | 00:06
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يستبعد عضو في لجنة كورونا العودة إلى الاقفال العام، أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية وغيرها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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