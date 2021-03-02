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لبنان
خشية على إقفال فروع مصارف
Lebanon 24
02-03-2021
|
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تخشى مصادر مصرفية إقدام مصارف في المنطقة لها فروع في لبنان، من خطوة تقضي بإقفال هذه الفروع، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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