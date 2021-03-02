لبنان

خشية من إقفال فروع مصارف

Lebanon 24
02-03-2021 | 00:10
A-
A+
Doc-P-798649-637502407955425648.jpg
Doc-P-798649-637502407955425648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخشى مصادر مصرفية إقدام مصارف في المنطقة لها فروع في لبنان، من خطوة تقضي بإقفال هذه الفروع، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
مصارف تلجأ الى تجارة بيع الشيكات... حكايات زبائن وتجار
lebanon 24
02/03/2021 03:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمانة العامة للمجلس المركزي بـ"مصرف لبنان": اتفاق خلال اجتماع المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ لاتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق التعميم 154
lebanon 24
02/03/2021 03:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في "مصرف لبنان" يضم إلى الحاكم والمجلس المركزي لجنة الرقابة على المصارف لعرض ما رفعته المصارف بشأن التزامها بالتعاميم المتعلقة بالملاءة بالدولار (OTV)
lebanon 24
02/03/2021 03:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العيون على اموال أصحاب المصارف.. وشبح الإفلاس يحوم
lebanon 24
02/03/2021 03:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مصارف

زبائن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:20 | 2021-03-02
01:14 | 2021-03-02
01:01 | 2021-03-02
00:42 | 2021-03-02
00:29 | 2021-03-02
00:22 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website