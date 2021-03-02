لبنان

علوش لـ"الأنباء": الحريري أعلن مِراراً وتكراراً عن تأييده الكامل لحياد لبنان

Lebanon 24
02-03-2021 | 00:42
A-
A+
Doc-P-798656-637502427262832917.jpg
Doc-P-798656-637502427262832917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب السابق د. مصطفى علوش أن "البطريرك بشارة الراعي ما كان ليتخذ مواقفه التصعيدية الأخيرة، لولا وصوله الى قناعة راسخة بأن المهادنة مع فريق السلطة، ما عادت تجدي نفعا في الخروج من الأزمات، وفي طليعتها أزمة تشكيل الحكومة"، معتبرا بالتالي ان لبنان فقد بفعل سياسة ما يسمى بتحالف الأقليات، كيانه وعلة وجوده، وتحول الى صندوق بريد ومنصة للصواريخ الايرانية، فأتى خطاب الراعي يوم السبت الفائت، ليفصل بين من يريد السيادة الكاملة والاستقرارين الأمني والسياسي، وبين من يريد له الاستمرار في القبضة الايرانية من خلال "حزب الله".

وعن موقع الرئيس المكلف سعد الحريري من خطاب الراعي، لفت علوش في تصريح لـ "الأنباء" الى أن "ايضا الرئيس الحريري لا يمزح في مواقفه، وقد أعلن مرارا وتكرارا عن تأييده الكامل لحياد لبنان، وان هذا الخيار هو من المسلمات في تيار المستقبل كركيزة أساسية لإعادة الاستقرار، لكن حذره من الدعوة الى مؤتمر دولي، هو ذهاب الموضوع الى حد استثارة المزيد من الخلافات الداخلية، في وقت يعطي الاولوية لتشكيل حكومة مهمة توقف الانهيار وتنقذ ما تبقى من لبنان الدولة والكيان، علما ان لبنان مدوّل بالولادة بفعل وجوده على خط الزلازل السياسية والأمنية، ما يعني من وجهة نظر علوش ان الاولية لتشكيل حكومة مهمة، ومن ثم حتمية الذهاب إلى مؤتمر دولي أممي لمساعدة لبنان".
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:20 | 2021-03-02
01:14 | 2021-03-02
01:01 | 2021-03-02
00:29 | 2021-03-02
00:22 | 2021-03-02
00:10 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website