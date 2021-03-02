جولة أفق عامّة بين عون وغريو

علمت "اللواء" ان "السفيرة آن غريو كانت مستمعة في لقائها مع الرئيس ميشال عون ولم تقدّم اي مقترح أو أفكار جديدة، بل كانت جولة أفق عامة استطلعت خلالها من الرئيس عون آخر الاجواء المحيطة بالموضوع الحكومي والمراحل التي قطعتها الاتصالات القائمة".وذكرت مصادر رسمية ان "أي بحث في تدوير الزويا والتوصل إلى توافق ما، لا يمكن ان يتم من دون لقاء بين الرئيسين عون وسعد الحريري، وهو الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد لعقد لقاء بينهما،إذ ليس في الافق ما يشير الى نيّة الحريري بزيارة بعبدا".