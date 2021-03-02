لبنان

تبدل في المواقف

Lebanon 24
02-03-2021 | 04:21
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استرعى موقف وزير سابق ورئيس تيار سياسي الاهتمام لناحية دعمه المتكرر لدولة خارجية كبرى وإدانته التعرض لها.
 
المصدر: النهار
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