مكبرات الصوت

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Lebanon 24
02-03-2021 | 04:31
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لوحظ أنّ الردود على خطاب البطريرك الراعي من قبل المرجعيات الروحية المقربة إلى قوى الممانعة كانت أكثر حدّةً من مواقف سياسيّي هذا الفريق.
 
المصدر: النهار
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