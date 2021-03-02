لبنان

لوائح حزبية للتلقيح

Lebanon 24
02-03-2021 | 04:34
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كتبت "نداء الوطن": تبيّن أنّ وزارة الصحة تتلقى يومياً عبر مكتب الوزير لوائح حزبية بأسماء أشخاص مطلوب إدراجهم على قوائم مواعيد التلقيح.
المصدر: نداء الوطن
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