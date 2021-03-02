18
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
طلاب AUB يسددون قسطهم على 1515 ليرة.. هل يتدخل وزير التربية؟
Lebanon 24
02-03-2021
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت مريم مجدولين لحام: "وللتلامذة الجامعيين أيضاً "ثورتهم" و"مطالبهم" بخاصة بعدما حُجزت أموالهم المدّخرة للدراسة في المصارف، وفقدت مداخيلهم قيمتها... الذين لا يفوّتون فرصة للتعامل مع "العلم" في لبنان كحاجة لبنائه وبناء مستقبلهم، لا كبضاعة استهلاكية تخضع لقانون العرض والطلب أو محصورة بفئة ميسورة لا تكسرها "دولرة الأقساط". وعليه، سدّدت مجموعة من طلاب "الأميركية" أقساطها الجامعية لدى كاتب العدل على سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد) عوض السعر الذي أقرّته الجامعة والبالغ 3900، واتجهت إلى القضاء!
قد يكون "اتخاذ المسلك القانوني" أول قرار جريء اتخذ في تاريخ "التحركات الطلابية" منذ 17 تشرين، أو على الأقل من بين أوّل القرارات القضائية التي أنصفت أهم عناصر الثورة، أي الطلاب، ومدَّتهم بالثقة إذ انتصرت لمطالبهم، وأصدرت حكماً قضى بإبطال و"وقف القرار الصادر عن الجامعة الأميركية في بيروت بشطب تسجيل طلاب من مواد التسجيل كافة، ومنعهم من حضور الصفوف ومن الولوج إلى نظام التدريس الإلكتروني أو إجراء امتحاناتهم، مع انقضاء فترة السماح الممنوحة لهم لتسديد رصيد القسط الجامعي". فماذا يعني هذا الانتصار؟ وهل سيدفع طلاب الجامعات الخاصة الأخرى بالتوجه إلى القضاء أيضاً؟ وما هي الخطوات التالية؟". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
عادل إمام على جهاز التنفس وهذه تفاصيل حالته الصحية
Lebanon 24
عادل إمام على جهاز التنفس وهذه تفاصيل حالته الصحية
19:49 | 2021-03-01
01/03/2021 07:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إرتفع.. هذا ما سجله في ساعات المساء الاولى في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار إرتفع.. هذا ما سجله في ساعات المساء الاولى في السوق الموازية
18:02 | 2021-03-01
01/03/2021 06:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:46 | 2021-03-01
01/03/2021 08:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حليمة طبيعة تكشف عن اصابتها بورم في رأسها.. وكلمات مؤثرة لزوجها!
Lebanon 24
حليمة طبيعة تكشف عن اصابتها بورم في رأسها.. وكلمات مؤثرة لزوجها!
21:04 | 2021-03-01
01/03/2021 09:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بفيديو خاص معه.. وهو يرد: كل ما أملك إلى الأبد
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بفيديو خاص معه.. وهو يرد: كل ما أملك إلى الأبد
11:06 | 2021-03-01
01/03/2021 11:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:12 | 2021-03-02
أبيض: لبنان يحتاج إلى اعطاء 30 ألف جرعة لقاح يوميًا كي يصل إلى مناعة القطيع بعام واحد
10:05 | 2021-03-02
لقاحات صينية للبيع بهذا السعر
10:03 | 2021-03-02
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية بيروت أطلقا الخلية الاجتماعية البلدية
09:54 | 2021-03-02
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يوضح: الكلام المنسوب لعون لا أساس له من الصحة
09:46 | 2021-03-02
سرقة كابل هاتف يربط بين البترون وبسبينا.. والأهالي يناشدون لاعادة الاتصالات
09:45 | 2021-03-02
"الثنائي الشيعي" غير مقتنع بهذا النظرية
فيديو
"ميلان" يحسم قمّة الجولة 24 من الدوري الإيطالي أمام "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يحسم قمّة الجولة 24 من الدوري الإيطالي أمام "روما"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-01
02/03/2021 10:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أضاء السماء باللون الأخضر: نيزك كبير ينفجر فوق تركيا.. شاهدوا روعته (فيديو)
Lebanon 24
أضاء السماء باللون الأخضر: نيزك كبير ينفجر فوق تركيا.. شاهدوا روعته (فيديو)
15:00 | 2021-03-01
02/03/2021 10:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسم تشييع جثمان الفنان المصري يوسف شعبان (فيديو)
Lebanon 24
مراسم تشييع جثمان الفنان المصري يوسف شعبان (فيديو)
14:25 | 2021-03-01
02/03/2021 10:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact