المردة: ما طرحه الراعي لا يستلزم تلك الضجة حوله

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": خلال الايام القليلة الماضية كل الاطراف كشفت اوراقها ومواقفها في لحظة التشنج بين بكركي و"حزب الله"، فيما سجل غياب وحيد على خريطة المواقف لسليمان فرنجية الذي بقي الصامت الأكبر على الساحة المسيحية، ما يطرح السؤال عن سر هذا الغياب بكل أبعاده.لسليمان فرنجية اهتماماته التي تتعدى لبنان واتصالاته وزياراته التي لم تنقطع، وهو لا شك محرج لما آلت اليه الأمور نتيجة الانقسامات السائدة. ويحيل عضو المكتب السياسي لتيار "المردة" المحامي وضاح الشاعر المتسائلين إلى آخر حديث لفرنجية، يوم دعا إلى التنبه "لأنّ الوقت ليس وقت عراضات ولا تحسين مواقع، فالخطر الذي يداهم لبنان هو خطر وجودي يجب ان يستنفر الجميع لمواجهته، لا التلهي بصغائر الأمور واختراع أسباب لا تصدق لتبرير التأخير في تشكيل الحكومة".ويقول الشاعر: "سعى البطريرك لايجاد الحلول بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف وحين لم يجد حلاً كانت فكرته بعقد مؤتمر دولي. كلّ فسر هذه الدعوة من الوجهة التي تناسبه وهي قد تكون عبارة عن فكرة يمكن ان تكون خاضعة للبلورة بعد النقاش بما يزيل اي التباس بشأنها"، داعياً إلى "عدم اعطاء الأشياء اكبر من حجمها"، ومتسائلاً: "أليس مؤتمر سيدر مؤتمراً دوليا؟".يؤيد عضو المكتب السياسي في "المردة" أي طرح يساعد لبنان، وقد يكون من الافضل بلورة صورة الموضوع أكثر، ولكن ما طرحه الراعي لا يستلزم تلك الضجة حوله، معارضاً في المقابل "استخدام ساحة بكركي لتوصيل الأحقاد". ويؤكد الشاعر ان "جلوس الاطراف سويةً هو باب الخلاص"، مشدداً على موقع بكركي "كمرجعية وطنية من مؤسسي الكيان اللبناني كغيرها، ونحن في تناغم معها ولسنا ضدها". واذا كانت طرحت فكرة كمحاولة انقاذ للوضع "فهذه يبنى عليها ويمكن وضع صيغة عملية لها، لنرى امكان قابليتها للبلورة من عدمه". ويتابع: "نحن مع الحياد وهذا صحيح لكن الحياد كلمة مطاطة وهل يمكن الحياد فيما بقعة من أرضنا لا تزال محتلة وسماؤنا منتهكة يومياً؟"، مؤكداً في هذا السياق على "علاقة استراتيجية لا تزال تربط "المردة" بـ"حزب الله" حيث التلاقي على الكثير من النقاط، والاستقلالية تبقى في أماكن محددة". ويختم: "نحن معنيون ونحن ام الصبي وقلة كلام سليمان فرنجية لا تعني أي موقف سلبي من أي طرف، إنما كل ما يحتلّ تفكيره في الوقت الحاضر الخطر الوجودي وألا يكون لبنان ساحة تستقر فيها الخلافات الخارجية".