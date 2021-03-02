بعبدا: هل الحريري يريد فعلا تأليف الحكومة؟

سألت المصادر القريبة من بعبدا: "هل الرئيس الحريري يريد تأليف الحكومة وينهي الازمة؟ واذا كان كذلك، فلماذ يقاطع الرئيس عون وكل القوى السياسية ويحصر اتصالاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟".واشارت إلى ان "المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بمسعى لتحريك الجمود، ولم يصل بعد لأي اشارات مشجعة، لكن لا اغلاق او وقف لهذا المسعى"، كاشفةً أن "تحرك اللواء ابراهيم الى بكركي جاء بطلب من البطريرك الراعي".